Проект "Стіна" на кордоні з РФ реалізований на 30%, - МВС

У МВС наголошують, що об'єм виконаної роботи відповідає обсягам фінансування

Проект "Стена" на границе с Российской Федерация реализован на 30%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, объем выполненной работы соответствует объемам финансирования.

"На участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там почти нет нарушений государственной границы", ‑ отметил спикер ГНСУ Олег Слободян.

Проект "Стена" включает инженерно-техническое обустройство украинско-российской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения ООС и Автономной Республики Крым.

Как писало РБК-Украина, в августе 2018 года в МВД сообщали, что в рамках обустройства украинско-российской границы до конца 2018 года завершатся инженерные работы в Харьковской области. Тогда сообщалось, что из 270 километров границы с Россией в Харьковской области уже обустроено 220 километров.

Как известно, "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.