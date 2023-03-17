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Проект "Синергия". Что говорят в СНБО о возможных посредниках в переговорах с Россией

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Страны, которые захотят стать посредниками между Украиной и Россией за столом переговоров, должны быть, прежде всего, ответственными. Сейчас разрабатывается проект "Синергия", в котором изложено видение Украины на переговорный процесс с Россией и посредников в нем.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".

"Здесь речь в ответственности. Если вы берете на себя эту функцию, вы должны быть ответственными. И это должен быть процесс понятный для общества. Если кто-то считает, что где-то подковерно можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже в среднесрочном действии, я думаю, что такого у нас не будет", - пояснил он.

Данилов еще раз подчеркнул, что это должны быть ответственные страны, которым у Украины есть доверие, потому что в таком случае "есть понимание, что тогда они несут общую ответственность". По его словам, в аппарате СНБО есть проект "Синергия".

"Мы его разработали уже где-то месяцев 7-8, уже прошло, как мы начали разрабатывать этот проект. Он есть как проект. И мы считаем, что это вещь, на которую надо обращать внимание. И мы очень хотели бы, чтобы пришло время, когда он будет уже приобретать очерки такого документа. Еще раз подчеркиваю, что сейчас это только проект", - рассказал секретарь СНБО.

Размышляя о синергии в контексте переговоров с Россией, Данилов сказал следующее: "Это синергия стран, которые имеют общие интересы по защите своих национальных интересов совместно. Если вы находите точки соприкосновения там, где у вас есть общий интерес, вы будете сотрудничать. Если у вас нет общего интереса, так это тогда не сотрудничество".

Для примера он объяснил, почему именно разваливается ОДКБ.

"Москва считала, что умнее умных. И вот эта проблема Московии, когда она была тщеславной с самого начала. Вот это имперское тщеславие их в ближайшее время и похоронит", - констатировал он.

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СНБОАлексей Данилов