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Проект "Сердце Азовстали" Ахметова подписал меморандум с Госпогранслужбой Украины

Фото: проект "Сердце Азовстали" Ахметова подписал меморандум с Государственной пограничной службой Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Проект "Сердце Азовстали" Рината Ахметова подписал меморандум о сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Меморандум предусматривает проведение совместных образовательных, торжественных, культурных, адвокационных и других мероприятий, а также реализацию проектов, направленных на поддержку пограничников, которые защищали Город Марии.

"Мы очень благодарны Вам за квартиры, которыми вы обеспечиваете пограничников, которые защищали Мариуполь и в результате чего получили I или II группы инвалидности. Также за реабилитацию и отдых наших детей и семей", - заявил заместитель председателя Госпогранслужбы генерал-майор Сергей Сердюк.

Также генерал-майор рассказал, что сейчас Госпогранслужба активно развивает направление социального сопровождения семьи пограничников, поэтому им интересны успешные программы общественной организации.

"У нас есть довольно уникальный опыт, который мы с удовольствием передадим, чтобы все пограничники и защитники Украины получили качественную помощь. Особенно это касается здоровья, психологического и ментального", - отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

Объединение усилий поможет сделать поддержку защитников Мариуполя, пограничников и их семей, еще более качественной и эффективной, а успешный опыт важно масштабировать на всю страну, убеждены подписанты.

 

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АзовстальРинат Ахметов