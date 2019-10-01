Проект з ренти на видобуток руди викликає великі сумніви, - "Укрметалургпром"

Скандальний законопроект №1210, де прописані умови підвищення ренти на видобуток залізної руди, викликав великі сумніви у своїй ефективності і доцільності у експертів. Таку думку висловив президент ОП "Укрметалургпром", радник у МЕРТ Олександр Каленков.

Він зазначив, що обіцяний в парламентському податковому комітеті альтернативний проект також не дав відповідей на ключові питання про підвищення ренти.

"Дубинський запропонував гіпотезу - давайте подумаємо про формульне утворення ренти, грунтуючись на ставці Платс в Північному Китаї... Як буде ставка Платс в Північному Китаї приводитися до ставки ренти в Україні? Які будуть складові цієї формули, коефіцієнти та інше? Ніяких деталей Дубинським та його комітетом зазначено не було. Дубинський запевняв, що вони будуть в альтернативному законопроекті №1210-1. Його вже опублікували, але там теж нічого немає. В порівнянні з першою версією - абсолютно нічого не змінилося", - заявив Каленков.

За його словами, під час чергового засідання комітету стало ясно, що змін в частині ренти законопроекту не буде, його нібито збираються передати в Раду в нинішньому вигляді до другого читання доопрацювати. Експерт висловив сумнів, що це станеться.

"Заяви про те, що давайте приймемо в першому читанні, а потім спробуємо її якось змінити, нами абсолютно не приймається. Ми розуміємо, що, якщо законопроект буде проголосований у першому читанні, дуже мала ймовірність, що Верховна рада потім до нього повернеться і буде що-небудь переглядати", - зазначає президент ОП "Укрметалургпром".

Нагадаємо, у Федерації металургів України раніше заявили, що податкові зміни, які закладені в законопроект №1210, намагаються впровадити в інтересах наближеного до нової влади олігарха Ігоря Коломойського.