Проект посольства Китая в Британии разжег международный скандал, - The Times

В центре Лондона планируется построить новое "суперпосольство" Китая, которое может подорвать безопасность США и Британии. В Вашингтоне предупредили об угрозе шпионажа и пригрозили ограничением сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила правительство Великобритании о рисках размещения нового китайского посольства в непосредственной близости к критической инфраструктуре в Лондоне.

План строительства так называемого "суперпосольства" был заблокирован предыдущим британским правительством после предупреждений разведки о возможном риске шпионажа. Однако проект был снова активизирован после личного вмешательства президента Китая Си Цзиньпина.

В чем опасность

Обеспокоенность по поводу безопасности высказаны из-за намерений разместить посольство в районе Royal Mint Court, который очень близок к важному узлу критической инфраструктуры связи. Предложенный участок расположен непосредственно между финансовыми центрами "Сити" и "Кенери-Уорф", а также возле трех ключевых дата-центров.

В США выразили новую обеспокоенность касательно размещения дипломатического комплекса вплотную к стратегическим коммуникационным кабелям, которые могут стать объектом кибератак.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к чувствительной коммуникации одной из наших ближайших союзниц", - отметил американский чиновник.

В The Time отметили, что вопрос рассматривается в контексте переговоров между США и Великобританией о реализации недавно подписанного торгового соглашения. Страны имеют время до 9 июля, чтобы избежать введения 50% пошлин на импорт британской стали в США.

В ответ на вопрос о возможном влиянии решения по посольству на торговые отношения, представитель Белого дома заявил: "Соединенные Штаты ожидают, что все решения будут приниматься с учетом национальных интересов в сфере безопасности (как США, так и Великобритании) и после тщательной оценки и утверждения специалистами по контрразведке".

Президент Дональд Трамп ранее лично призвал руководителя лейбористов Кира Стармера не разрешать реализацию этого проекта. Вопрос также обсуждался во время торговых переговоров. Дипломаты отмечают, что в случае открытия посольства, администрация Трампа может пересмотреть формат обмена разведданными с Лондоном.

Заявление прозвучало после того, как в Совет национальной безопасности США был передан меморандум от членов Межпарламентского альянса по Китаю (Ipac). В нем отмечается, что так называемое "темное кабелирование" под территорией будущего посольства "питает Сити Лондон" - сердцевину финансовой системы Великобритании.

Председатель Комитета Палаты представителей США по вопросам Китая, республиканец Джон Муленаар, отметил, что размещение посольства КНР "беспрецедентного размера" над чувствительными коммуникационными линиями, которые поддерживают финансовые системы США и Великобритании, "будет представлять недопустимый риск для наших институтов".

"Коммунистическая партия Китая уже продемонстрировала четкую заинтересованность в подрыве критической инфраструктуры. Это развитие событий вызовет серьезное беспокойство в Соединенных Штатах и может быть расценено как стратегическая ошибка со стороны Лондона и проявление чрезмерных амбиций Пекина", - сказал он.

Исполнительный директор Ipac Люк де Пулфорд заявил, что "китайское мега-посольство превратилось в точку напряжения в торговых переговорах между Великобританией и США".

Он назвал поразительным, что Белый дом был вынужден публично подтвердить риск для кабелей только для того, чтобы защитить собственную финансовую систему.

"Пришло время послать Си Цзиньпину четкий сигнал: несмотря на давление и шантаж, Великобритания и США не будут торговать национальной безопасностью. Этого посольства не будет", - сказал Люк де Пулфорд.

Смена позиции

Китай еще с 2018 года пытается реализовать проект перестройки комплекса Королевского монетного двора (Royal Mint), расположенного неподалеку от Тауэра. Во время нынешнего визита в Лондон, министр иностранных дел КНР Ван И поднял этот вопрос на переговорах с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми. Ранее президент Си также поднимал эту тему в телефонном разговоре со Стармером.

План строительства крупнейшего посольства Китая в Европе в 2022 году был отклонен советом района Тауэр Гамлетс.

Однако в прошлом году план был передан на рассмотрение профильного министерства. Менее чем через две недели после официального визита министра финансов Рэйчел Ривз в Китай, лондонская полиция Скотланд-Ярд, и совет Тауэр Гамлетс, отозвали свои возражения по проекту.

"Теневой" министр иностранных дел Великобритании Прити Пател отметила, что Китай представляет опасность для национальной и экономической безопасности для страны.

Она отметила, что "теневое" правительство никогда не поддерживало этот проект и решительно выступает против планов Лейбористской партии по строительству китайского суперпосольства "в самом сердце нашей великой столицы".

"С самого начала мы заявляли, что никогда не поставим под угрозу финансовый центр или страну - в отличие от Лейбористской партии, которая идет на это ради пиар-кампании и китайских денег", - сказала Пател.

В посольстве КНР ранее отвергли обвинения в шпионаже. "Антикитайские силы всегда пытаются оклеветать и атаковать Китай", - отметили в диппредставительстве.

Однако представитель британского правительства подтвердил, что заявка на строительство нового китайского посольства в Тауэр Гамлетс была передана на рассмотрение министров. Окончательное решение будет принято в установленном порядке.