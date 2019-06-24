Проект ICU Business Books презентував книгу "Євро та боротьба ідей"

20 червня в арт-просторі D12 у Києві проект ICU Business Books cпільно з Vox Ukraine презентували книгу "Євро та боротьба ідей" авторства професора економіки Принстону Маркуса Бруннермаєра, професора міжнародних відносин Принстону Гарольда Джеймса та екс-заступника голови Банку Франції Жана-П'єра Ландо.

"Євро та боротьба ідей", яка вийшла у світ в 2016 році, входить до списків кращих книг за версіями Bloomberg, Financial Times та Economist.

Український переклад "Євро та боротьби ідей" став дев'ятим виданням серії ICU Business Books — благодійного книжкового проекту групи ICU. В межах проекту в Україні виходять друком бестселлери світової бізнес-літератури за версією New York Times, Wall Street Journal та інших міжнародних рейтингів.

"Наша ціль – стимулювати економічну дискусію в Україні. Ідеї з книг серії ICU Business Books є дороговказами для фінансистів, економістів, бізнесменів по всьому світу. Тепер українці можуть отримати доступ до цих ідей в найближчій книгарні," – відзначив керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко.

До презентації українського видання "Євро та боротьби ідей" долучився один з авторів книги — Маркус Бруннермаєр. Він розповів про філософські відмінності між лідерами сучасної Європи — Францією та Німеччиною, які, на думку авторів, є причиною кризи єврозони останнього десятиліття.

"Є два способи, якими можна боротися з економічною кризою. Перший — це "гасіння пожеж", реагування на кризу, коли вона вже почалася. Другий підхід — завчасна підготовка до кризи, встановлення норм та "правила пожежної безпеки", які зменшують ймовірність "економічної пожежі"," — пояснив автор.

Бруннермаєр підкреслив, що Франція переважно обирає перший підхід до боротьби з економічними кризами, тоді як Німеччина — другий. Саме ця різниця, за словами експерта, призводить до труднощів в урегулюванні економічних негараздів Євросоюзу.

"Проте ці відмінності — не вирок. Історично економічні підходи країн можуть змінюватися. Наприклад, до Другої світової війни ті ж Франція та Німеччина мали протилежні до сьогоднішніх підходи. Економічна політика країн Євросоюзу не відлита в камені, вона може бути гнучкою заради спільного майбутнього," — відзначив Бруннермаєр.

Своїми враженнями про чергову книгу серії ICU Business Books та перспективи євроінтеграції України також поділилися запрошені гості презентації: Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України та Дмитро Сологуб, заступник голови Національного Банку України.

"Ця книга — це як пояснення для дитини, чому батьки між собою сваряться, але продовжують жити разом. Вона демонструє, чому Франція та Німеччина часто мають різну економічну риторику, але продовжують співпрацювати в межах Європейського союзу", — поділився Тарас Качка.

Дмитро Сологуб, аналізуючи значення євроінтеграції для майбутнього України, відзначив, що тут "шлях важливіший за мету".

"Асоціація України з ЄС багато в чому нагадує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це багато важливих "болісних" речей, які потрібно зробити. Їх дійсно важко реалізувати без зовнішнього тиску, який забезпечують міжнародні організації. Цей процес є надзвичайно важливим для майбутнього України", — підкреслив представник Нацбанку.

В межах презентації книги також відбувся збір коштів у фонд "Таблеточки" на допомогу онкохворим дітям.

Партнерами ICU Business Books у виданні книги "Євро та боротьба ідей" стали видавництво "Основи" та перекладачка Наталія Палій.