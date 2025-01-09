Проект "Хочу найти" за год получил более 52 тысяч заявок на поиск российских военных

Год назад, 9 января 2024 года, начал свою деятельность украинский государственный проект "Хочу найти". В течение года он получил более 52 тысяч заявок от родственников российских военных, о которых ничего не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского государственного проекта по предоставлению информации о военнопленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих армии РФ в Украине "Хочу найти" .

В течение года в проект поступило 52 052 заявки от родственников российских военных. Для сравнения, Международный комитет Красного Креста с марта 2022 года получил 43 000 запросов по розыску пропавших без вести, включая как военных, так и гражданских с обеих сторон конфликта. Реальное количество пропавших без вести военнослужащих РФ в Украине, по оценкам, в 2-3 раза превышает количество обращений в "Хочу найти".

За год работы удалось установить судьбу 1659 российских военных. В частности:

1173 живы и находятся в плену

397 возвращены домой в рамках обменов пленными

89 пропавших без вести были найдены среди тел и останков, собранных украинскими поисковыми группами

Основные цифры

Период исчезновения. Проект получил больше всего заявок, касающихся пропавших в 2024 году - 29 472 человека. Кроме того, продолжаются поиски 7159 человек, пропавших в 2023 году, а также 651 пропавшего в 2022 году. Больше всего заявок получают в течение 60 дней после исчезновения - 60%, а также в течение первых 30 дней - 32% заявок.

Сколько российских военных ищут в Украине (инфографика проекта "Хочу найти")

Район исчезновения. Чаще всего ищут тех, кто исчез в посадках и руинах сел Донецкой области - 19 025 человек. Местом исчезновения 3069 человек указана территория РФ (Курская, Белгородская, Брянская и Ростовская области), а место исчезновения 4011 человек остается неизвестным.

Где чаще всего исчезали российские военные (инфографика проекта "Хочу найти")

Подразделения. Больше всего пропавших насчитывают части 90600, 29760, 52892, 08818, 45863, 08819, 41680. Из топ-20 подразделений по количеству пропавших без вести 8 созданы РФ на временно оккупированных территориях нашей страны.

В каких подразделениях российской армии больше всего пропавших без вести (инфографика проекта "Хочу найти")

Возраст пропавших без вести. Больше всего пропавших (63%) - мужчины в возрасте от 17 до 39 лет.

Возраст пропавших без вести российских военных (инфографика проекта "Хочу найти")

Кто ищет. Больше всего заявок по поиску пропавших без вести оставляют женщины - 70% от общего количества. Чаще всего обращаются жены (29%) и сестры (26%). Сыновья и отцы оставляют лишь 3% заявок от общего количества.

Кто ищет пропавших без вести российских военных (инфографика проекта "Хочу найти")

Отношение к войне. Большинство тех, кто ищет родных и близких указывают, что не поддерживают войну России против Украины (77%). Авторы проекта указывают, что эта информация может быть недостоверной, поскольку узнать реальную позицию невозможно.

Уровень поддержки войны России против Украины среди родственников пропавших без вести российских военных (инфографика проекта "Хочу найти")