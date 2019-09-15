Названий курс долара на 2020 рік, за яким розрахований бюджет

В проекті державного бюджету на 2020 рік, який сьогодні внесе Кабмін в Раду, розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар. Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає коррекспондент РБК-Україна.

Маркарова відзначила, що курс не в бюджеті, він закріплений в макропрогнозі.

"В бюджеті курс не закладається ще. Курс долара вказаний в макропрогнозі. Макропрогноз затверджений в травні цього року. Він знаходиться на сайті публічно. В ньому середній курс долара 28,2. Це той курс, на якому поки що будується цей бюджет", - заявила Маркарова.

Як писало РБК-Україна, за прогнозом аналітиків, початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Києві для переговорів за новою програмою не відіб'ється на курсі гривні до долара.

Додамо також, глава Національного банку України Яків Смолій на початку вересня відзначав, що зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими факторами.

Варто відзначити, що в минулому році Кабмін подав у ВР проект державного бюджету на 2019 рік, в якому розрахунки були здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар.