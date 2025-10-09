Проект ДТЭК и Vestas усиливает энергетическую безопасность Украины, - правительство Дании

"Министр бизнеса, промышленности и финансов Дании Мортен Бёдсков и делегация из страны посетили Тилигульскую ветровую электростанцию компании ДТЭК в Николаевской области, чтобы увидеть строительство крупнейшей в Украине ветровой электростанции, которая использует турбины датского производителя Vestas", - говорится в нем.

Отмечается, что делегация рассмотрела планы по II очереди ветроэлектростанции, мощность которой до конца следующего года увеличится со 114 МВт до 500 МВт. Тилигульская ВЭС уже производит электроэнергию, которой достаточно для 200 тысяч домохозяйств с 19 турбин Vestas, установленных во время войны.

Отмечается, что визит состоялся в рамках программы официальной датской делегации в Украине, направленной на укрепление партнерских отношений.

"Дания стоит бок о бок с Украиной. путин нацелился на критически важную инфраструктуру Украины. Вот почему нам нужно поддержать усилия Украины по восстановлению своей страны. Эти датские инвестиции обеспечат генерацию зеленой электроэнергии, которой достаточно для 700 тысяч домов. Это даст лучшее энергообеспечение Украины. Сегодня я посетил ВЭС вместе с датской командой Vestas и украинской командой ДТЭК. Обе компании ежедневно упорно работают, чтобы строить ветряки и изменить жизнь многих людей. Мы будем продолжать инвестировать. Будем продолжать помогать Украине бороться за свободу", - отметил министр бизнеса, промышленности и финансов Дании Мартен Бёдсков.