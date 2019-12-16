Проект 1210 дозволить прикрити недонадходження від корупційних схем, - експерт

Ухвалення скандального законопроекту №1210 дозволить прикрити недонадходження від корупційних схем. Таку думку висловив директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

За його словами, розрахунок Мінфіном ресурсної бази без змін податкового законодавства означає, що плани надходжень будуть легко "виконуватись і перевиконуватись" податковою та митницею.

"Можна буде звітувати, що #Нова податкова і #Нова митниця успішно працюють. Їх очільники – успішні реформатори і державні менеджери. Ідеальна картина світу. Без зайвих зусиль. Лише допомога законодавців", - пише експет.

"Виконання плану надходжень - чудовий привід для бездіяльності стосовно боротьби з ухиленням від оподаткування. Мінфін задоволений, на мінімізацію податків "потрібними" суб’єктами можна поки закрити очі. Детінізацію багатьох ринків – знову відкласти. Поле для корупції - безмежне", - додав Яворський.

Як писали низка ЗМІ, справжнім ініціатором скандального законопроекту може бути Сергій Верланов, нинішній глава новоствореної Державної податкової служби.

Нагадаємо, 3 грудня законопроект №1210 "Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", авторства Данила Гетманцева, ухвалено в першому читанні.

Європейська бізнес асоціація заявила про те, що прийняття законопроекту №1210 негативно відіб'ється не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. Спілка підприємців України закликала відкликати законопроект як такий, що шкодить розвитку бізнесу в країні.