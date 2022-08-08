Як просувається будівництво заводу "Байрактарів" в Україні - відповідь посла у Туреччині

За словами посла, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проєкт самого заводу й готовий реалізувати його до кінця.

"І воно (зобов'язання розпочати будівництво заводу в Україні, - ред.) не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва", - додав Боднар.

Як відзначив посол, під час будівництва літальних апаратів можуть використовувати двигуни, колеса, або ж інші запчастини саме українського виробництва.

"Незважаючи на війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу, і це також показує, наскільки ми відповідальний партнер, який не лишає турецьку сторону на самоті зі своїми проблемами насамперед в постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", - зауважив Боднар.