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Як просувається будівництво заводу "Байрактарів" в Україні - відповідь посла у Туреччині

Фото: як просувається будівництво заводу "Байрактарів" в Україні (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Нещодавно уряд затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байрактарів" в Україні та надіслав її до парламенту на ратифікацію.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

За словами посла, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проєкт самого заводу й готовий реалізувати його до кінця.

"І воно (зобов'язання розпочати будівництво заводу в Україні, - ред.) не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва", - додав Боднар.

Як відзначив посол, під час будівництва літальних апаратів можуть використовувати двигуни, колеса, або ж інші запчастини саме українського виробництва.

"Незважаючи на війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу, і це також показує, наскільки ми відповідальний партнер, який не лишає турецьку сторону на самоті зі своїми проблемами насамперед в постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", - зауважив Боднар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом також запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в Росії.

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