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Продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно. Уряд встановив перелік та норми

Фото: продукти в Україні видаватимуть безкоштовно за переліком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 березня 2022 р. № 328.

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.

Найменування

Обсяг на одну особу на місяць, кілограмів

Зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна

12,14

Крупи, рис; зерно для круп в перерахунку на еквівалент крупи

2

Макаронні вироби

1

Олія соняшникова

1

Консерви м’ясні, рибні, бобові

2,5

Цукор

1

Молоко пастеризоване або його замінник (згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент незбираного молока)

5

Хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники)

1

Чай, кава

0,2

Продукти видаватимуть в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких надається допомога в рамках Програми єПідтримка:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • м. Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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