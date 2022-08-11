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Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць

Фото: ціни в Україні в липні зросли на продукти, проїзд та мобільний зв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні минулого місяця ціни на продукти харчування зросли. При цьому в липні також були помітні й зростання тарифів на проїзд та за користування мобільним зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

Зокрема, на споживчому ринку в липні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 0,8%.

Вказано, що найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця, а на 5,1–1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло.

При цьому на 5,4-1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.

У Держстаті повідомили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби - на 1,8%, алкоголь - на 0,8%.

Разом з тим відмічено подешевшання одягу на 3,2% та взуття на 3,8%.

Тим часом ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

Держстат фіксує, що в сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.

Нагадаємо, нещодавно в НБУ пояснили, чому алкоголь та сигарети стрімко дорожчають.

Також експерти розповіли, чому в Україні подорожчав цукор і коли чекати на стабілізацію цін.

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