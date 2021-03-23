Наслідки 2020 року: скільки втратив кожен українець
Перші дані Держстату щодо валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 2020 рік дозволяють оцінити втрати від кризи. У середньому кожен житель країни втратив близько 8% свого потенційного добробуту.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Очікування і дійсність
Держстат оцінює номінальний ВВП України за 2020 рік в 4194,1 млрд гривень. Реальний ВВП (з урахуванням інфляції) впав за рік на 4,0%, що дещо більше, ніж в середньому по світу (МВФ оцінює падіння світової економіки в 3,5%).
До кризи, яка в Україні почалася на початку 2020 року з падіння в промисловості, на транспорті та в інших базових галузях, уряд очікував, що економіка зросте на 3,3%. Ці цифри були закладені в державний бюджет. Прогнозувалося, що номінальний ВВП за рік зросте до 4551,7 млрд гривень.
Однак у березні в Україні був введений жорсткий карантин, а прогноз переглянутий у бік падіння ВВП на 4,8%. Максимальним зниження ВВП стало у другому кварталі - на 11,2%, а наприкінці року економіка майже припинила падіння.
Реальні втрати
До кризи в уряді очікували, що номінальний ВВП України на одну особу складе 109,04 тисяч гривень при зростанні економіки на 3,3%. У підсумку номінальний ВВП за 2020 рік склав 100,47 тисяч гривень, що на 7,9% (8,57 тисяч гривень) менше початкового прогнозу.
Незважаючи на зростання номінальних зарплат за 2020 рік, в результаті середня зарплата виявилася значно нижчою очікувань уряду. Прогнозувалося, що зарплата досягне 12 043 гривень в середньому за рік. Однак вона склала 11 591 гривню (на 452 гривень на місяць менше).
Курсові втрати
Крім номінальних втрат у гривнях українці стали біднішими через девальвацію гривні до долара та євро. Офіційний курс долара до гривні за 2020 рік виріс на 19,4% до 28,27 гривень. Зростання курсу євро було ще більше - на 31,5 до 34,73 гривень за євро. У результаті купівельна спроможність українців значно впала.
Нагадаємо, у Мінекономіки очікують, що скорочення ВВП продовжиться і на початку 2021 року - приблизно на 3% за перший квартал. В результаті економіка України відновиться після кризи тільки до кінця 2021 року (зростання за рік очікується на 4,6%).
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.