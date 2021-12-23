Продукти Herbalife Nutrition-фаворити премії "Вибір року 2021"

Продукти світового експерта у галузі збалансованого харчування Herbalife Nitrition удостоїлися першості на міжнародному фестивалі-премії "Вибір року". Престижну нагороду компанія дев'ятий рік поспіль отримує одразу у двох номінаціях - "Найкраща програма для корекції та зниження маси тіла" та "Найкращі дієтичні добавки".

У номінації "Найкраща програма для корекції та зниження маси тіла" перемогла незмінна трійка продуктів:

Рослинний напій Алое, який підтримує корисну мікрофлору кишечника та стимулює природну роботу системи травлення.

Протеїновий коктейль Формула 1 - збалансована їжа у склянці, якою можна замінити повноцінний прийом їжі, забезпечивши організм необхідним набором поживних речовин.

Протеїнова суміш Формула 3, порція якої міститься 5 грамів високоякісного білка для підтримки м'язової маси й забезпечення більш тривалого почуття ситості.

У номінації "Найкращі дієтичні добавки" перемогли "Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для чоловіків"*, "Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для жінок"*, Комплекс амінокислот Найтворкс*, комплекс, що сприяє зміцненню та захисту серцево-судинної системи Бета Харт*, комплекс поліненасичених жирних кислот ЕПК та ДГК у вегетаріанській капсулі Гербалайфлайн Макс*.

"Нагороди "Вибір року" цінні для будь-якого виробника тим, що вибір роблять споживачі, віддаючи голоси за улюблені та найкращі продукти, яким вони довіряють. Для Herbalife Nutrition дуже важливо, що з року в рік споживач підтверджує нашу експертизу та якість продуктів, а рівень довіри до компанії залишається високим протягом багатьох років", - говорить Тетяна Серебряник, директор Herbalife Nutrition Україна.

Перемога компанії свідчить про високу оцінку продукції українськими споживачами. І в цьому заслуга всіх співробітників, експертів з харчування, вчених, а також Незалежних Партнерів Herbalife Nutrition, які допомагають клієнтам долучитися до збалансованого харчування. Протягом 40 років мета компанії незмінна - робити доступними якісні продукти збалансованого харчування та змінювати життя людей на краще.

"Ми раді, що нашу роботу оцінили так високо. Це доводить, що ми рухаємось у правильному напрямку. Це надихає та стимулює підвищувати планку для себе. Наша команда постійно працює над розширенням асортименту та покращенням формул існуючих продуктів. Цього року продуктова лінійка компанії розширилася на кілька позицій, серед яких - інноваційні продукти з науково доведеною ефективністю. Ми презентували Протеїновий коктейль Формула 1 зі смаком ніжного шоколаду* з покращеною формулою, без тваринних білків та лактози. Варто відзначити і Грін Макс Select*, у складі якого 14 рослинних інгредієнтів та суперфудів. Обидва продукти підходять всім, включаючи вегетаріанців. Крім цього, під кінець року на український ринок вийшов унікальний продукт - Колаген Б’юті Комплекс. У його складі - активні компоненти для підтримки краси, вітаміни та мінерали, які зволожують шкіру зсередини та борються із видимими ознаками старіння**. Але ми не зупиняємось і обіцяємо, що і у 2022-му продовжуватимемо радувати своїх споживачів новими якісними затребуваними продуктами", - зазначила Тетяна Серебряник.

Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" щорічно визначає найкращі в масштабах України товари та послуги шляхом всеукраїнського дослідження споживчих переваг та оцінки якості товарів.

*Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

**Відповідно до інформації на етикетці продукту. Біотин, йод, вітамін А та цинк для підтримки шкіри в нормальному стані. Біотин, селен та цинк допомагають підтримувати волосся у нормальному стані. Селен та цинк сприяють підтримці нігтів у нормальному стані.

Нагадаємо, Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) – це глобальна компанія, яка з 1980 року змінює життя людей, завдяки збалансованим продуктам харчування та перевіреним бізнес можливостям для своїх Незалежних Дистриб’юторів.

Компанія пропонує високоякісні продукти харчування, ефективність яких підтверджена клінічними випробуваннями. Сьогодні продукція Herbalife Nutrition реалізується в більш ніж 90 країнах світу за допомогою Незалежних Партнерів, які забезпечують клієнтам індивідуальний супровід та надихають на здоровий і активний спосіб життя.

Завдяки глобальній кампанії боротьби з голодом, Herbalife Nutrition також прагне забезпечити харчування та освіту нужденним спільнотам в усьому світі.