Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року

Як пояснюють в Нацбанку, зростання інфляції в Україні насамперед зумовлене війною в країні, через яку порушені ланцюги постачання, зруйновані багато виробничих потужностей та інфраструктури.

Також цьому сприяло і скорочення пропозиції, збільшення виробничих витрат, значна вимушена міграція всередині країни.

При цьому стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження ланцюгів постачання.

Що подорожчало

Як розповіли в НБУ, (до 22,6% р/р) подорожчали м'ясні та рибні продукти, масло, маргарин, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Вищими темпи зростали ціни на соняшникову олію на тлі очікувань щодо активізації експорту та її високої вартості на світових ринках.

Пришвидшилося зростання вартості непродовольчих товарів (до 11,7% р/р), зокрема автомобілів, товарів для дому (посуду, меблів, побутової техніки), електроніки, фармацевтичних товарів і товарів особистого догляду.

У Нацбанку пояснюють, що частковий вплив на вартість непродовольчих товарів мало й коригування офіційного курсу гривні до долара.

Також помітне і зростання вартості послуг (до 14,9% р/р.) - подорожчали телекомунікаційні та медичні послуги, послуги салонів краси, спортзалів, хімічного чищення та закладів громадського харчування.

Надалі вищими темпами зростає вартість послуг, пов’язаних із ремонтом житла, на тлі значного попиту громадян, які повернулися до своїх місць проживання, та дефіциту окремих витратних матеріалів та робочої сили.

Зазначено, що зростання цін на сирі продукти харчування теж прискорилося (до 37,5% р/р.). Швидшими темпами дорожчали крупи - через вичерпання запасів та скорочення постачань. Відновилося зростання вартості яєць, що пояснюється збільшенням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на енергію.

Також стрімко пришвидшилося подорожчання свинини через скорочення поголів’я свиней. Швидше зростали ціни на овочі, зокрема борщового набору.

Помітне здорожчання і алкоголю через зростання попиту на тлі послаблення обмежень на продаж в різних регіонах України, а також дефіцит тари.

Тривало зростання вартості тютюнових виробів з огляду на зупинку частини виробничих потужностей унаслідок бойових дій. Збільшувалася й вартість автомобільних транспортних послуг.

Що подешевшало

Як зазначають в НБУ темпи зростання цін на пальне знизилося (до 77,7 р/р). Основні причини - поступове насичення ринку через налагодження логістики та відновлення конкуренції.

Також підвищення цін на фрукти сповільнилося на тлі збільшення пропозиції.

Крім того, ціни не так зростають і на оренду житла, проживання в готелях та пансіонатах. Це пов'язано з послабленням попиту на такі послуги внаслідок поступового повернення громадян до своїх місць проживання, а також відсутності туристичного сезону.

З іншого боку, зростання тарифів на комунальні послуги надалі сповільнювалося. Це пояснюють вичерпанням ефектів бази порівняння завдяки фіксованим тарифам.

Прогноз НБУ на найближчий час

У відомстві зазначають, що зростання споживчих цін у липні виявилося повільнішим, ніж прогнозував Національний банк.

Однак, висока базова інфляція свідчить про збереження значного фундаментального інфляційного тиску.

За прогнозом НБУ, інфляція прискорюватиметься до кінця поточного року та почне знижуватися на початку 2023 року.

Водночас ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними через високу невизначеність із тривалістю війни і пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань.