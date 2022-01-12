Продуктові картки - вирок для влади, - експерт

"Ми одні з перших у світі - це статистика. Пшениця - в ТОП-10 ми входимо, соняшникова олія - ​​ми в ТОП-3 входимо, ячмінь, соя тощо. У нас у ТОПі всі, ми були житницею Європи. Соняшникова олія - це найбільший експорт до країн ЄС. І сьогодні нам кажуть, що проблеми і треба щось робити з картками", - розповів Співак.

При цьому влада пропонує запровадити продуктові картки для незаможних населення з отриманням їх через мобільний додаток "Дія", який можуть встановити лише власники смартфонів. На думку експерта, ініціатива влади є абсурдною, оскільки малозабезпечені люди не можуть собі дозволити купити смартфон.

"Кому потрібно допомогти на рівні навіть продуктів харчування? Здебільшого літнім людям, дуже літнім людям. Десь у селах, у районних центрах тощо. Тому друга їхня геніальна частина цього кубика-рубика полягає в тому, що ці картки і цю допомогу можна отримати через ось цю знамениту "Дію". Тобто якщо ви, панове і пані, в селі не маєте пристойного смартфона, то хрін ви отримаєте цю картку допомоги і т. д. Це абсолютно огидна історія. Мені здається, що це і є вирок. Сама собі влада робить вирок", - підсумував Співак.