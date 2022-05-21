Продуктів вистачить на 10 днів. У лікарні Сєвєродонецька залишилися лише троє лікарів

У лікарні Сєвєродонецька залишилися усього троє лікарів. Медикаментів та їжі вистачить на 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника комунального некомерційного підприємства "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Романа Водяника.

"У нашому медичному закладі залишилися працювати усього троє лікарів. Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів", - розповів він. За його словами, медикаментами та продуктами харчування лікарі забезпечені приблизно на десять днів. "Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора - 12 важкопоранених", - додав Водяник.