Продуктів вистачить на 10 днів. У лікарні Сєвєродонецька залишилися лише троє лікарів
У лікарні Сєвєродонецька залишилися усього троє лікарів. Медикаментів та їжі вистачить на 10 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника комунального некомерційного підприємства "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Романа Водяника.
"У нашому медичному закладі залишилися працювати усього троє лікарів. Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів", - розповів він.
За його словами, медикаментами та продуктами харчування лікарі забезпечені приблизно на десять днів.
"Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора - 12 важкопоранених", - додав Водяник.
Зазначимо, лікарня у Сєвєродонецьку постійно опиняється під обстрілами.
Так, ввечері в суботу, 14 травня, російські військові поцілили у лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.
А 28 квітня через обстріл Сєвєродонецька лікарня залишилася без світла та води. Це одна із двох функціонуючих медустанов регіону, де надається допомога постраждалим.
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