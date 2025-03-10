Продукты в Украине за год подорожали на 15%, некоторые - в два раза больше

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали сливочное масло - на 32,2%, подсолнечное масло - 31,1% и овощи - на 29,4%.

Хлеб подорожал на 20,6%, молоко на - 18,3%, сыр и творог - на 17,9%, хлебопродукты - на 17,0%.

Цены на безалкогольные напитки выросли на 15,6%, фрукты - на 14,1%, - на 13,2%, на яйца - на 13,1%, рыба и продукты из рыбы на 12,4%, макаронные изделия - на 11,2%.

Мясо и мясопродукты подорожали на 6,8%, сахар - на 4,3%, яйца - на 1,8%.

Продуктовая инфляция в Украине

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

В январе рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлился, учитывая расширение предложения яиц, молока, овощей и фруктов благодаря рекордно теплой январской погоде и активизации импорта. Но продолжалось подорожание обработанных продуктов из-за дальнейшего роста производственных затрат на сырье, э/э, оплату труда и логистику