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Продукты в Украине дешевеют: что будет с ценами в ближайшее время

Фото: продукты в Украине дешевеют (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего снижения потребительских цен на продукты питания под влиянием массового поступления продукции урожая в нынешнем году, прежде всего, овощной группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В меньшей степени это касается хлебной и животноводческой продукции, где цены на сырье складываются выше прошлогодних", - говорится в сообщении

Как отметили в институте, по данным Госстата, в июле 2024 года потребительские цены на продукты питания уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. Основным драйвером уменьшения потребительских цен на продукты питания стали цены на яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%). Однако на другие продукты цены выросли: больше всего – на сахар (+12,1%), подсолнечное масло (+2,9%) и фрукты (+1,4%). По другим группам товаров произошел рост цен в пределах одного процента.

Учёные напомнят, что в этом году стремительно дешевеют яйца: -47,6% против декабря 2023 года. Также снизились цены на овощи (-2,6%), мясо и мясопродукты (-2,2%).

В годовом исчислении, кроме названных продуктов, уменьшились потребительские цены на подсолнечное масло (-7,6%) и сахар (-1,9%). При этом наибольший рост цен по отношению к июлю 2023 года произошел на масло сливочное (+16,1%) и хлеб (+10,1%).

По данным Госстата, инфляция в Украине в июле в годовом измерении ускорилась до 5,4%, несмотря на то, что месячная инфляция была на уровне 0%.

 

По прогнозу НБУ, в последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции, прежде всего, из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы. К концу года инфляция повысится до 8,5%.

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Цены на продуктыИнфляция в Украине