Продукт ошибочной политики Запада: Подоляк призвал объединиться против режима России

"Невыученные уроки истории имеют свойство повторяться. Ненаказанное зло всегда возвращается и масштабируется в прогрессии. Современный российский режим стал продуктом двадцатилетней ошибочной политики Запада в отношении России и закрытия глаз на грязный шантаж, политические убийства и агрессию в отношении других стран", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, российское государство трансформировалось в фашистскую милитаристскую диктатуру, а ее лидер, Владимир Путин - в международного военного преступника. Следствием этого являются ежедневные ракетные обстрелы, убийства, теракты и геноцид.

Чтобы усвоить урок, как отметил Подоляк, Запад должен "объединиться в единый ударный кулак" и нанести России поражение, наказать военных преступников и вернуть уважение к международному праву.

"Любые попытки терпеть агрессию, попытки вернуться к business as usual, сесть за стол переговоров, наоборот, легализуют геноцид как инструмент международных отношений и сделают нашу планету гораздо более опасным местом для жизни. Какой мир мы хотим оставить своим детям? Вопрос все еще открыт", - добавил Подоляк.

Эндшпиль в войне с Россией

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, запрещающее какие-либо переговоры с российским диктатором, Владимиром Путиным.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, двери для диалога с Россией закрыты. Для завершения войны необходимо: