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Продолжают готовиться к обороне. Партизаны зафиксировали огневые точки россиян у Евпатории

Фото: Евпатория (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россияне продолжают строить защитные сооружения и огневые точки в оккупированном Крыму. В этот раз партизаны зафиксировали строительство возле Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЭШ ".

Как удалось выяснить, русские войска будут огневые позиции между Евпаторией и Симферополем. Там они заняли развлекательный комплекс "Солнышко". Кроме этого, вдоль трассы появились КПП.

Это свидетельствует о том, что россияне ожидают наступление ВСУ и готовятся к защите на оккупированном полуострове.

"Видимо, они боятся высадки морского десанта Сил обороны Украины и решили укрепить свой гарнизон", - пишет "АТЕШ".

Фото: партизаны зафиксировали огневые точки россиян возле Евпатории (.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

Силы обороны Украины регулярно атакуют русскую технику и личный состав противника в Крыму.

Недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Вооруженные силы Украины добились огромных успехов по уничтожению россиян на территории временно оккупированного Крыма.

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ЕвпаторияКримВойна России против Украины