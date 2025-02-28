Продолжение УПЛ: полное расписание матчей 19-го тура

Программа 19-го тура украинской Премьер лиги начнется в последний зимний день и продлится до 2 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Первые три поединка состоятся в пятницу, 28 февраля. В этот день столичная "Оболонь" сыграет с житомирским "Полесьем", полтавская "Ворскла" с киевским "Динамо", а львовские "Карпаты" с черкасским ЛНЗ.

Интересно, что два поединка из трех пройдут не по "месту назначения", из-за неготовности стадионов команд-хозяев. Так "Ворскла" будет играть номинально домашний матч с "Динамо" в Киеве на арене им. Валерия Лобановского. А "Карпаты", вместо Львова, примут ЛНЗ в Житомире.

В субботу, в 18:00 стартует центральный матч тура "Шахтер" - "Александрия". "Горняки" постараются взять реванш у команды Руслана Ротаня за поражение в первом круге. Тогда, в августе, горожане одолели действующих чемпионов страны со счетом - 4:3. Хет-триком отметился форвард "горожан" Александр Филиппов. Этот нападающий находится в хорошей форме и сейчас, подтверждение чему - его дубль в ворота "Зари" в прошлом туре.

Если "Шахтер" победит, он сократит отставание от "Александрии" до двух очков (у "горняков" еще есть матч в запасе). Поражение сильно усложнит шансы подопечных Марино Пушича финишировать вторыми, не говоря уже о чемпионстве. Ничья - не устроит обоих соперников.

Также в субботу "Ингулец" из Петрово сыграет с криворожским "Кривбассом", а одесский "Черноморец" в битве аутсайдеров сойдется со столичным "Левым Берегом".

Завершат программу 19-го тура в воскресенье два матча: луганской "Зари" против львовского "Руха" и ровенского "Вереса" против "Колоса" из Ковалевки.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Начиная с февраля он появился и на медиасервисе MEGOGO. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 19-го тура Премьер-лиги:

28 февраля (пятница)

13:00, "Оболонь" - "Полесье"

15:30, "Ворскла" - "Динамо"

18:00, "Карпаты" - ЛНЗ

1 марта (суббота)

13:00, "Ингулец" - "Кривбасс"

15:30, "Черноморец" - "Левый Берег"

18:00, "Шахтер" - "Александрия"

2 марта (воскресенье)