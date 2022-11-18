Продолжение УПЛ 18-21 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура
Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в пятницу продолжится матчами 14-го тура. Его программа продлится четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
На 18 ноября дирекция Премьер-лиги назначила матч третьей и пятой команд дивизиона. Луганская "Заря" примет "Александрию" в Киеве. Старт встречи в 13:00.
Центральный матч тура состоится в субботу. На ужгородском "Авангарде" сыграют лидеры первенства – "Днепр-1" и "Шахтер" (13:00). Часом позже в Киевской области начнется поединок ковалевского "Колоса" и полтавской "Ворсклы".
Еще два матча запланированы на 20 ноября. В Закарпатской области "Минай" в 12:00 встретится с харьковским "Металлистом". В свою очередь в 14 часов криворожский "Кривбасс" в родном городе примет харьковский "Металлист 1925".
Закрывать тур будут в понедельник двумя матчами. В Кировоградской области "Ингулец" из Петрового померяется силами со "Львовом" (12:00). Позже ровненский "Верес" в статусе хозяина встретится с киевским "Динамо" в столице (14:00).
Матч "Рух" – "Черноморец" перенесли на более поздний срок. Все поединки, кроме первых двух по графику, в прямом эфире покажет официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.
Список матчей 14-го тура Премьер-лиги:
- "Заря" – "Александрия", 18 ноября, 13:00
- "Днепр-1" – "Шахтер", 19 ноября, 13:00
- "Колос" – "Ворскла", 19 ноября, 14:00
- "Минай" – "Металлист", 20 ноября, 12:00
- "Кривбасс" – "Металлист 1925", 20 ноября, 14:00
- "Ингулец" – "Львов", 21 ноября, 12:00
- "Верес" – "Динамо", 21 ноября, 14:00
К слову, украинская Премьер-лига выбрала лучших игрока и тренера в октябре.
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