Продолжение УПЛ 10-12 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура

Украинская Премьер-лига продолжит сезон 2023/24 одним поединком в пятницу. Программа тура растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Откроют тур в Киевской области. В гости к "Колосу" из Ковалевки прибыл закарпатский "Минай". Матч начнется в 17:00.

На субботу запланированы три поединка. В 13 часов столичная "Оболонь" примет "Ворсклу" из Полтавы, а двумя часами позже житомирское "Полесье" встретится с "Металлистом 1925" из Харькова. В свою очередь в 17:00 прозвучит стартовый свисток в противостоянии "Александрии" и ровненского "Вереса".

Лидер первенства и отечественные гранды сыграют в воскресенье. На 13:00 запланирован поединок в Кривом Роге между "Кривбассом" и киевским "Динамо". Луганская "Заря" вскоре примет черкасский ЛНЗ (14:00). Зато в 17 часов начнется поединок одесского "Черноморца" и "Руха" из Львова. Центральный матч тура – донецкий "Шахтер" против "Днепра-1" (19:00).

Домашние поединки "Колоса", "Оболони", "Полесья", "Александрии", "Черноморца" и "Шахтера" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Кривбасса" будут транслировать в YouTube, а поединок "Зари" покажет телеканал УНИАН.

Список матчей 14-го тура Премьер-лиги: