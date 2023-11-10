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Продолжение УПЛ 10-12 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура

Киевская область, Пятница 10 ноября 2023 11:24
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Продолжение УПЛ 10-12 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура Фото: "Динамовцы" будут гостить у лидера первенства (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига продолжит сезон 2023/24 одним поединком в пятницу. Программа тура растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Откроют тур в Киевской области. В гости к "Колосу" из Ковалевки прибыл закарпатский "Минай". Матч начнется в 17:00.

На субботу запланированы три поединка. В 13 часов столичная "Оболонь" примет "Ворсклу" из Полтавы, а двумя часами позже житомирское "Полесье" встретится с "Металлистом 1925" из Харькова. В свою очередь в 17:00 прозвучит стартовый свисток в противостоянии "Александрии" и ровненского "Вереса".

Лидер первенства и отечественные гранды сыграют в воскресенье. На 13:00 запланирован поединок в Кривом Роге между "Кривбассом" и киевским "Динамо". Луганская "Заря" вскоре примет черкасский ЛНЗ (14:00). Зато в 17 часов начнется поединок одесского "Черноморца" и "Руха" из Львова. Центральный матч тура – донецкий "Шахтер" против "Днепра-1" (19:00).

Домашние поединки "Колоса", "Оболони", "Полесья", "Александрии", "Черноморца" и "Шахтера" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Кривбасса" будут транслировать в YouTube, а поединок "Зари" покажет телеканал УНИАН.

Список матчей 14-го тура Премьер-лиги:

  • "Колос" – "Минай", 10 ноября, 17:00
  • "Оболонь" – "Ворскла", 11 ноября, 13:00
  • "Полесье" – "Металлист 1925", 11 ноября, 15:00
  • "Александрия" – "Верес", 11 ноября, 17:00
  • "Кривбасс" – "Динамо", 12 ноября, 13:00
  • "Заря" – ЛНЗ, 12 ноября, 14:00
  • "Черноморец" – "Рух", 12 ноября, 17:00
  • "Шахтер" – "Днепр-1", 12 ноября, 19:00

Продолжение УПЛ 10-12 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура

К слову, ранее "Ворскла" впервые назначила женщину тренером команды U-19.

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