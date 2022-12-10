Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/4 финала Мундиаля 10 декабря

На 10 декабря запланировали два поединка 1/4 финала. Матчи примут Доха и Эль-Хаур.

В 17:00 на поле арены "Аль-Тумама" в катарской столице выйдут сборные Марокко и Португалии. "Атласские львы" уже выбили других пиренейцев, обыграв Испанию в серии пенальти в 1/8 финала. В свою очередь ортугальцы разгромили Южную Корею (6:1).

Зато на стадионе "Эль-Байт" в 21:00 прозвучит стартовый свисток встречи между сборной Англии и национальной командой Франции. Оба коллектива уверенно одолели первую стадию плей-офф, обыграв сенегальцев и поляков соответственно. Победители матчей субботы сыграют между собой в полуфинале.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 10 декабря в 1/4 финала чемпионата мира-2022: