Продолжение Лиги наций 17 ноября: полное расписание матчей воскресенья

В финальном туре команды одной группы будут играть матчи параллельно. Первыми в 16 часов начнут представители квартета C4 – национальная команда Латвии примет Армению, а сборная Северной Македонии встретится с Фарерскими островами.

Четыре поединка Дивизиона B запланированы на 19:00. Австрия на своем поле будет противостоять сборной Словении, а национальная команда Норвегии примет Казахстан. Тем временем сборная Англии встретится с Ирландией, а национальная команда Греции будет гостить в Хельсинки.

На 21:45 запланировано четыре матча Дивизиона A. Победителя квартета A2 в очном противостоянии определят сборная Италии и Франция. В свою очередь национальная команда Израиля примет Бельгию, чтобы определить неудачника группы.

Медиасервис MEGOGO – официальный транслятор турнира – покажет все поединки. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 будет бесплатно транслировать матч сборной Финляндии против греков.

Список матчей воскресенья в 6-м туре Лиги наций 2024/25:

Латвия – Армения, 16:00

Северная Македония – Фареры, 16:00

Австрия – Словения, 19:00

Норвегия – Казахстан, 19:00

Англия – Ирландия, 19:00

Финляндия – Греция, 19:00

Израиль – Бельгия, 21:45

Италия – Франция, 21:45

Топ-3 матча 17 ноября в Лиге наций

Важный поединок состоится в Вене. Австрийцы и словенцы продолжают претендовать на одну из первых трех позиций в квартете B3. Хозяева имеют преимущество не только в поле, но и в турнирной ситуации. Они набрали 10 очков против семи у балканцев. Следовательно, сборную Словении будет устраивать только победа. Однако и ничья может привести к потере лидерства Австрией, потому что сборная Норвегии примет аутсайдера.

Принципиальное противостояние примет "Уэмбли". В гости к "Трем львам" приехала Ирландия. "Зеленая армия" уже не поднимется выше 3-й позиции, но может навредить англичанам. Потеря очков командой Ли Карсли с параллельной победой сборной Греции отправит Англию только в плей-офф за повышение в классе. Эйре в свою очередь будет иметь неплохой экзамен перед плей-аутом за место в Дивизионе B.

Центральный матч вечера выпало сыграть в Милане. И сборная Италии, и французские "трехцветные" гарантировали выход в четвертьфинал турнира. Однако открытым остается вопрос о победителе группы. "Скуадра Адзурре" достаточно свести поединок вничью, чтобы остаться первой. А вот сборная Франции обязана побеждать минимум с разницей в два мяча. Хорошая интрига.