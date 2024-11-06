Продолжение Лиги чемпионов 6 ноября: полное расписание матчей среды

Игровой день начнется в 19:45 по киевскому времени двумя матчами. Бельгийский "Брюгге" примет "Астон Виллу" из Бирмингема, а донецкий "Шахтер" встретится со швейцарским "Янг Бойз".

В 22 часа начнутся еще семь поединков. Мюнхенская "Бавария" проэкзаменует лиссабонскую "Бенфику", а французский "Пари Сен-Жермен" на домашней арене будет противостоять "Атлетико" из Мадрида. Центральный матч вечера состоится в Милане, где "Интер" примет лондонский "Арсенал".

В свою очередь пражская "Спарта" встретится с французским "Брестом", а роттердамский "Фейеноорд" будет противостоять австрийскому "Зальцбургу". Испанская "Барселона" будет гостить у белградской "Црвены Звезды". Немецкий "Штутгарт" примет "Аталанту" из Бергамо.

Все поединки покажет медиасервис MEGOGO – официальный транслятор турнира. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно в цифровом вещании T2 будет транслировать матч "Штутгарта" и "Аталанты".

Список матчей среды в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

"Брюгге" – "Астон Вилла", 19:45

"Шахтер" – "Янг Бойз", 19:45

"Бавария" – "Бенфика", 22:00

"Интер" – "Арсенал", 22:00

ПСЖ – "Атлетико", 22:00

"Спарта" – "Брест", 22:00

"Фейеноорд" – "Зальцбург", 22:00

"Црвена Звезда" – "Барселона", 22:00

"Штутгарт" – "Аталанта", 22:00

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Лидер немецкой Бундеслиги станет экзаменом для голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. "Бенфика" к этому моменту набрала 6 очков в турнире. "Бавария" же в трех турах одержала лишь три очка и плетется в третьем десятке сводной турнирной таблицы. Теперь Харри Кейн и компания попытаются наверстать упущенное с "Барселоной" и "Астон Виллой".

Соседями к очному противостоянию подошли чемпион Италии и лондонские "канониры". "Интер" и "Арсенал" еще и не пропустили ни одного мяча в нынешнем розыгрыше! Впрочем, обе команды не поразили в выходные. Миланцы едва дожали скромную "Венецию" (1:0) в Серии A, а вот команда Александра Зинченко вообще уступила "Ньюкаслу" АПЛ.

До сих пор посредственные результаты в турнире демонстрировали парижане и мадридские "матрасники". ПСЖ начал со скромной победы над "Жироной", а после поражения от "Арсенала" не смог переиграть нидерландский ПСВ. "Атлетико" вообще дважды проиграл безапелляционно, пропустив 7 мячей от "Бенфики" и французского "Лилля". Так что победа крайне необходима обоим.