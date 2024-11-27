Продолжение Лиги чемпионов 27 ноября: полное расписание матчей среды

Игровой день главного еврокубка начнется двумя матчами в 19:45 по киевскому времени. Белградская "Црвена Звезда" примет немецкий "Штутгарт", а "Штурм" из австрийского Граца встретится с испанской "Жироной" украинца Цыганкова.

Еще семь поединков начнутся в 22 часа. Бирмингемская "Астон Вилла" будет противостоять туринскому "Ювентусу", а итальянская "Болонья" примет французский "Лилль". Тем временем загребское "Динамо" встретится с дортмундской "Боруссией".

Центральный матч вечера состоится на Альбионе. Английский "Ливерпуль" примет мадридский "Реал" Французский "Монако" встретится с лиссабонской "Бенфикой" голкипера сборной Украины Трубина. Нидерландский ПСВ будет противостоять донецкому "Шахтеру", а шотландский "Селтик" примет бельгийский "Брюгге".

Все матчи покажет медиасервис MEGOGO – официальный транслятор турнира. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно в цифровом вещании T2 будет транслировать матч "Болоньи" и "Лилля".

Список матчей среды в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

"Црвена Звезда" – "Штутгарт", 19:45

"Штурм" – "Жирона", 19:45

"Астон Вилла" – "Ювентус", 22:00

"Болонья" – "Лилль", 22:00

"Динамо" З – "Боруссия" Д, 22:00

"Ливерпуль" – "Реал", 22:00

"Монако" – "Бенфика", 22:00

ПСВ – "Шахтер", 22:00

"Селтик" – "Брюгге", 22:00

Топ-3 матча 27 ноября в Лиге чемпионов

Королевский клуб приехал на "Энфилд" в необычном положении. "Реал" с двумя поражениями подряд оказался только в середине сводной турнирной таблицы еврокубка. Тем временем "Ливерпуль" – единственная команда, выигравшая все четыре поединка на старте основного раунда. Мадридцы вернули в состав Куртуа, но остались без Милитао, Родриго и Винисиуса. Пора Мбаппе брать роль первой скрипки.

Промышленный Бирмингем примет другое интересное противостояние. "Вилланы" на два пункта опережают "Юве", но стремятся к большему. Унаи Эмери создал такой боеспособный коллектив, что бирмингемцы даже могут замахнуться на топ-8 во избежание дополнительных матчей на вылет. Тем более, "Старая синьора" после уверенного старта в чемпионате и Лиге чемпионов начала буксовать. Последний раз туринцы побеждали еще 2-м туре.

Улучшать результаты обязана "Бенфика". Трубин и компания классно начали, но "просели" после двух поражений подряд. Правда, минимальное поражение от мюнхенской "Баварии" можно считать неудачей с нотками позитива. Например, загребское "Динамо" пропустило от немцев 9 мячей. "Монако" втихую набрал 10 очков и всерьез нацелился на первую восьмерку команд. "Орлы" подберутся в упор, если победят.