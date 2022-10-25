Продолжение Лиги чемпионов 25 октября: полное расписание матчей вторника

Восемью матчами во вторник начнется пятый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Первый день 5-го тура главного еврокубка стартует в 19:45 двумя поединками. К "Зальцбургу" в гости пожаловал лондонский "Челси", а "Севилья" дома примет "Копенгаген".
Центральный матч вечера запланирован на 22:00. В Дортмунде местная "Боруссия" будет сдавать экзамен перед "Манчестер Сити". Тем временем в Загребе "Динамо" будет противостоять "Милану", а мадридский "Реал" проверит готовность РБ "Лейпциг" на выезде.
В Лиссабоне "Бенфика" может окончательно разбить все надежды туринского "Ювентуса" на плей-офф Кубка чемпионов. В параллельном же матче квартета H "Пари Сен-Жермен" встретится с хайфским "Маккаби".
Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.
Список матчей вторника в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
Накануне "Шахтер" вылетел в Шотландию из польского Жешува. Тренерский штаб "горняков" взял в Глазго 26 исполнителей. Не поехал с командой фланговый нападающий Марьян Швед, сыгравший в старте "Шахтера" в первой встрече грандов.
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Селтика" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.
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