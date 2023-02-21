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Продолжение Лиги чемпионов 21-22 февраля: полное расписание матчей вторника и среды

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Европа, Вторник 21 февраля 2023 10:10
Продолжение Лиги чемпионов 21-22 февраля: полное расписание матчей вторника и среды Фото: Винисиус Жуниор расстроил "Ливерпуль" в финале сезона 2021/22 (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Двумя матчами во вторник продолжится первая стадия плей-офф Лиги чемпионов 2022/23. Еще два поединка пройдут в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Третий игровой день 1/8 финала главного еврокубка подготовил громкую вывеску в Ливерпуле и интересное противостояние во Франкфурте-на-Майне. Завершать этап первых матчей плей-офф 22 февраля в Лейпциге и Милане.

На "Энфилд" в гости к местному "Ливерпулю" приехал мадридский "Реал". В прошлом году пути команд пересеклись в финале Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказались "сливочные" (1:0). В параллельном матче франкфуртский "Айнтрахт" примет лидера чемпионата Италии – "Наполи".

Другой гранд из Апеннин вступит в борьбу в среду. Миланский "Интер" на домашней арене примет "Порту". Португальский клуб выиграл квартет B, а "нерадзурри" финишировал вторым в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Викторией" из Пльзеня. Тем временем "Манчестер Сити" проэкзаменует РБ "Лейцпиг" на выезде.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 21-22 февраля :

  • "Ливерпуль" – "Реал", 21 февраля, 22:00
  • "Айнтрахт" – "Наполи", 21 февраля, 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Манчестер Сити", 22 февраля, 22:00
  • "Интер" – "Порту", 22 февраля, 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 21-22 февраля: полное расписание матчей вторника и среды

К слову, ранее "Челси" проиграл "Боруссии" Д первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

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