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Продолжение Лиги чемпионов 20 сентября: полное расписание матчей среды

Фото: Королевский клуб проэкзаменует дебютантов из Берлина (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 продолжится восемью матчами среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Два поединка запланировали на первый слот в 19:45 по киевскому времени. В турецком Стамбуле "Галатасарай" примет датский "Копенгаген", а в Мадриде "Реал" встретится с берлинским "Унионом".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. В Мюнхен на матч с "Баварией" прибыл английский "Манчестер Юнайтед". Тем временем лондонский "Арсенал" примет нидерландский ПСВ из Эйндховена. А финалист Лиги чемпионов предыдущего сезона – миланский "Интер" – в гостях будет противостоять "Реал Сосьедаду" в Испании.

Португальские представители сыграют домашние матчи – лиссабонская "Бенфика" примет австрийский "Зальцбург", а "Брага" встретится с итальянским "Наполи". Наконец испанская "Севилья" будет противостоять французскому "Лансу" дома. Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO .

Список матчей среды в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Галатасарай" – "Копенгаген", 19:45
  • "Реал" – "Унион", 19:45
  • "Арсенал" – ПСВ, 22:00
  • "Бавария" – "Манчестер Юнайтед", 22:00
  • "Бенфика" – "Зальцбург", 22:00
  • "Брага" – "Наполи", 22:00
  • "Реал Сосьедад" – "Интер", 22:00
  • "Севилья" – "Ланс", 22:00

 

К слову, вратарь Проведель голом в последней атаке спас "Лацио" от поражения в Кубке чемпионов.

Напомним, накануне "Шахтер" потерпел поражение от "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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