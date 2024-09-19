Продолжение Лиги чемпионов 19 сентября: полное расписание матчей четверга
Первый тур основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 завершится в четверг шестью матчами в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
В 19:45 по киевскому времени игровой вечер начнется двумя поединками. Роттердамский "Фейеноорд" встретится с леверкузенским "Байером", а белградская "Црвена Звезда" примет "Бенфику" из Лиссабона.
Еще четыре поединка запланированы на 22:00. "Аталанта" из Бергамо будет противостоять лондонскому "Арсеналу". В столице Испании мадридский "Атлетико" встретится с германским РБ "Лейпциг".
Французский "Брест" примет "Штурм" из австрийского Граца. Конкурент матча в Бергамо за статус центрального противостояния состоится в маленьком княжестве. "Монако" встретится с испанской "Барселоной".
Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр матчей доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет противостояние "Бреста" против "Штурма".
Список матчей четверга в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов:
- "Фейеноорд" – "Байер", 19:45
- "Црвена Звезда" – "Бенфика", 19:45
- "Аталанта" – "Арсенал", 22:00
- "Атлетико" – РБ "Лейпциг", 22:00
- "Брест" – "Штурм", 22:00
- "Монако" – "Барселона", 22:00
К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" с нереализованным пенальти.
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