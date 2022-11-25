Продолжение ЧМ-2022: полное расписание матчей второго тура Мундиаля

Чемпионат мира 2022 года в Катаре в пятницу продолжится матчами второго тура группового этапа. Он продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

На 25 ноября запланированы четыре матча. Борьбу за путевки в плей-офф Мундиаля продолжат команды квартетов A и B.

В 12:00 по киевскому времени начнется поединок сборных Уэльса и Ирана. На два часа позже сыграют национальные команды Катара и Сенегала. Футбольный ечер в 18:00 откроют сборные Нидерландов и Эквадора. Последними на поле появятся бывшие метрополия и колония – сборная Англии будет противостоять Соединенным Штатам.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 2-го тура чемпионата мира-2022: