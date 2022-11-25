Продолжение ЧМ-2022: полное расписание матчей второго тура Мундиаля
Чемпионат мира 2022 года в Катаре в пятницу продолжится матчами второго тура группового этапа. Он продлится четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
На 25 ноября запланированы четыре матча. Борьбу за путевки в плей-офф Мундиаля продолжат команды квартетов A и B.
В 12:00 по киевскому времени начнется поединок сборных Уэльса и Ирана. На два часа позже сыграют национальные команды Катара и Сенегала. Футбольный ечер в 18:00 откроют сборные Нидерландов и Эквадора. Последними на поле появятся бывшие метрополия и колония – сборная Англии будет противостоять Соединенным Штатам.
"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.
Список матчей 2-го тура чемпионата мира-2022:
- Уэльс – Иран, 25 ноября, 12:00
- Катар – Сенегал, 25 ноября, 15:00
- Нидерланды – Эквадор, 25 ноября, 18:00
- Англия – США, 25 ноября, 21:00
К слову, ранее сборная Португалии перестреляла Гану и возглавила квартет H.
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