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Продолжение ЧМ-2022: полное расписание матчей второго тура Мундиаля

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Доха, Пятница 25 ноября 2022 10:54
Продолжение ЧМ-2022: полное расписание матчей второго тура Мундиаля Фото: Сборная Англии уже наказала Иран (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионат мира 2022 года в Катаре в пятницу продолжится матчами второго тура группового этапа. Он продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На 25 ноября запланированы четыре матча. Борьбу за путевки в плей-офф Мундиаля продолжат команды квартетов A и B.

В 12:00 по киевскому времени начнется поединок сборных Уэльса и Ирана. На два часа позже сыграют национальные команды Катара и Сенегала. Футбольный ечер в 18:00 откроют сборные Нидерландов и Эквадора. Последними на поле появятся бывшие метрополия и колония – сборная Англии будет противостоять Соединенным Штатам.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 2-го тура чемпионата мира-2022:

  • Уэльс – Иран, 25 ноября, 12:00
  • Катар – Сенегал, 25 ноября, 15:00
  • Нидерланды – Эквадор, 25 ноября, 18:00
  • Англия – США, 25 ноября, 21:00

Продолжение ЧМ-2022: полное расписание матчей второго тура Мундиаля

К слову, ранее сборная Португалии перестреляла Гану и возглавила квартет H.

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