Продовольственный кризис стал одним из самых больших последствий войны в Украине, - NYT

Авторы материала отмечают, что боевые действия, а также постоянные атаки на энергоинфраструктуру усугубляют продовольственный кризис в мире. Также ситуацию ухудшают постоянные засухи в США, Бразилии и Аргентине, которые также являются большими экспортерами продовольствия.

При этом поставки украинского зерна в рамках "зернового коридора" не покрывает всех потребностей.

"Затяжной глобальный продовольственный кризис стал одним из самых далеко идущих последствий войны в России, способствуя повсеместному голоду, бедности и преждевременной смерти", - говорится в материале.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более 345 млн человек страдают от острой нехватки продовольствия или подвергаются риску голода. Эта цифра вдвое больше, чем в 2019 году.

Нехватка продовольствия и высокие цены вызывают кризис в Африке, Азии и Америке. Больше всего страдают разоренные войной Афганистан и Йемен, а, к примеру, Египет и Ливан испытывают трудности с выплатой затрат. Продовольственный кризис повлиял даже на богатые страны как США и Великобритания.

"Нападая на Украину, житницу мира, Путин нападает на бедняков мира, разжигая глобальный голод, когда люди уже и так находятся на грани голода", - сказала Саманта Пауэр, администратор Агентства США по международному развитию (USAID).

Также одним из факторов продовольственного кризиса остается заблокированный экспорт удобрения из Украины и России. Из-за проблем на рынке фермеры во многих странах были вынуждены уменьшить количество удобрений на полях, что в последствии может повлиять на объемы урожая.