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У МОЗ розповіли, як працюватимуть заклади харчування у новорічну ніч

Україна, Середа 09 грудня 2020 16:39
У МОЗ розповіли, як працюватимуть заклади харчування у новорічну ніч
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я повідомило, як будуть працювати заклади харчування у новорічну ніч. Їм планують дозволити роботу до першої ночі.

Про це у ході засідання Кабінету міністрів заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"В новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до першої ночі", - сказав він.

Степанов нагадав, що зараз заклади можуть працювати лише до 22:00.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

Рішення було затверджене на засіданні уряду після пропозиції міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

В рамках нової постанови про карантин передбачається зміна режиму роботи закладів громадського харчування. Вони можуть працювати до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.

Як писало РБК-Україна, карантин в Україні все ж посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня і будуть діяти до 24 січня 2021 року.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні з одноденним доопрацюванням.

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