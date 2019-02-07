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Продовження мораторію на продаж землі набуло чинності

Новини » Політика    07.02.2019 - 09:16
Продовження мораторію на продаж землі набуло чинності
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Мораторій на продаж землі продовжили на рік

Сьогодні, 7 лютого, набув чинності закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Зазначимо, відповідно до закону, мораторій на продаж сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року. Крім того, закон передбачає, що Кабінет міністрів України до 1 березня 2019 року має розробити і внести на розгляд Ради проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення (ринок землі).

Нагадаємо, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонувало президенту Петру Порошенку ветувати продовження мораторію. МЕРТ аргументував позицію тим, що мораторій на продаж землі порушує конституційне право на власність.

Зазначимо, цю позицію підтвердив Європейський суд з прав людини. Крім того, у міністерстві вважають, що відсутність ринку землі занижує ціну оренди приблизно в п'ять разів, що негативно позначається на добробуті 6,9 млн власників земельних паїв.

 

Порошенко схвалив продовження мораторію на продаж землі
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