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Продивус заявил об уничтожении бокса в Украине и обвинил Кабмин в бездействии

Фото: Владимир Продиус (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Украине продолжается планомерное уничтожение боксерской школы и всей инфраструктуры бокса. Министерство спорта и Министерство юстиции при этом бездействуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента ФБУ, вице-президента Международной ассоциации бокса Владимира Продивуса в интервью "Фокусу".

ПО его словам, вопреки обещаниям финансирования со стороны Кирилла Шевченко, который называет себя новым президентом ФБУ, детский и юношеский бокс теперь финансируются по остаточному принципу. По его информации, родители детей и тренеры все чаще самостоятельно ищут деньги, чтобы поехать на международные первенства.

"Как бы сложно ни было, федерация всегда искала и находила средства на детско-юношеский бокс. Не было спонсоров - закрывали потребности за свой счет. Но дети никогда не собирали донаты, чтобы представлять родную страну на чемпионате мира или Европы. Это нонсенс и так не должно быть", - заявил Продивус.

Отдельную обеспокоенность вызывают увольнения тренеров из ФБУ. Он назвал это "кадровыми чистками", цель которых - "выдавить из структуры самых талантливых тренеров". Массовую волну увольнений остановил только возникший в СМИ резонанс.

"Как только тренера обратились с коллективными письмами к вышестоящему руководству страны, в том числе и президенту Владимиру Зеленскому, этот процесс сразу же спустили на тормоза. Как вообще такое можно допускать!? По графику идут ЧЕ, дети должны не пропускать тренировки. У них и без того стресс на фоне войны, а тут еще тренеров им хотят заменить", - дообавил он.

Он также отметил, что рейдерский захват ФБУ и позиция Кабинета министров вредят международной репутации Украины и украинского бокса.

"Иностранные коллеги не понимают, как мог произойти захват федерации, да еще и с вмешательством правительства. Ведь в Украине, как и в любой другой цивилизованной стране мира, спортивная федерация полностью автономна и защищена на законодательном уровне от любого вмешательства со стороны государства", - резюмирует Продиус.

Напомним, бывший президент федерации бокса Киева Кирилл Шевченко называет себя новым президентом ФБУ на основании решения конференции. Его фамилия внесена Министерством юстиции Украины в единый государственный реестр юридических лиц и общественных формирований в качестве президента ФБУ.

В федерации это решение называют нелегитимным, поскольку изменения в реестр были внесены на основании поддельных документов. Международная ассоциация бокса и Европейская конфедерация бокса смену руководства ФБУ не признали.

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Бокс