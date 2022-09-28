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Продивус осудил решение ІВА запретить украинским сборным выступать с национальным флагом

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Среда 28 сентября 2022 09:09
Продивус осудил решение ІВА запретить украинским сборным выступать с национальным флагом Фото: Владимир Продивус (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус раскритиковал решение Международной боксерской ассоциации (ИВА), исключившей ФБУ из своего состава и заставившее выступать на соревнованиях с нейтральным флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Продивуса в Facebook.

По его мнению, подобное поведение Ассоциации недопустимо, особенно во время войны, когда украинцы умирают за цвета желто-голубого флага.

"Сейчас я на связи со всеми нашими тренерами. Призываю их бойкотировать это решение и не выступать под белыми флагами. Как вице-президент IBA и координатор Украины в Ассоциации делаю все возможное для скорейшего решения этой ситуации", - заявил Продивус.

Кроме того, он разъяснил, почему было принято такое резкое решение.

"Так IBA отреагировала на вмешательство правительства Украины в лице министра спорта в деятельность автономной ФБУ, а также на коррупцию, повлекшую нелегитимное изменение руководства федерации", - подчеркнул Продивус.

Также он добавил, что до последнего пытался если не предотвратить такой шаг, то хотя бы отсрочить.

Ведь понятно, какую опасность это представляет для будущего украинского бокса. возможно", - заверил Продивус.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная боксерская ассоциация (IBA) на заседании совета директоров приостановила деятельность Федерации бокса Украины.

IBA ссылалась на вмешательство правительства в свое решение и назначила своего вице-президента Владимира Продивуса выполнять функции координатора спортсменов, входящих в ФБУ.

Следует добавить, что известные украинские тренеры уже обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не разрешить Министерству спорта и нелегитимно избранному главе ФБУ Кириллу Шевченко полностью развалить федерацию.

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