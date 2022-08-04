RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Протримався 70 років. Зеленський порівняв Путіна з СРСР

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російському президенту Володимиру Путіну час вже задуматися про те, який слід він залишить по собі в історії, окрім того "пекла", яке він вже встиг зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн зустрічі із представниками африканських ЗМІ.

"Нема ціни у свободи. Нехай Росія не розраховує, що може нафтою та доларами купувати свободу. Цього ніколи не буде. Ми будемо стояти до кінця. А коли ця війна закінчиться, залежить від об'єднання світу навколо України", - наголосив Зеленський.

Він закликав лідера Кремля задуматися над закінченням війни.

"Скільки ще потрібно воєн президенту РФ, який не бачить своєї орбіти? Може достатньо? Та і вік у нього вже дорослий, може потрібно вже думати, що він буде казати Богові? Може про ці речі треба думати? Що він залишає по собі, окрім пекла? Що буде з його народом? Мені здається, є речі про які треба тверезо думати. Не по-диктаторськи, а тверезо", - зазначив президент України.

Він додав, що у будь-якому випадку українці ніколи не пробачать Росії цю війну.

"Ми ніколи йому цього не пробачимо, але він у свої 70 років може зупинити це кровопролиття. Всього одна людина. Чому світ дозволяє одній людині це робити. 70 років. Радянський Союз зробив подібне з багатьма людьми. Але і він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є", - сказав глава держави.

При цьому Зеленський заявив, що якщо Путін переможе у цій війні - це початок третьої світової війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін