Продажи лекарств в Украине падают в количестве, но растут в стоимости, - участник рынка

По итогам первых пяти месяцев 2025 года розничный аптечный рынок Украины демонстрирует противоречивую динамику. В натуральных показателях продажи лекарственных средств сократились, тогда как в гривневом эквиваленте рынок вырос более чем на 20% - преимущественно за счет инфляции.
Об этом говорится в колонке директора департамента стратегического управления и развития Сети аптек АНЦ Анны Лавреновой, опубликованной РБК-Украина.
Также по данным Proxima, средние отпускные цены на лекарственные средства за январь-май 2025 года выросли почти на 14%. При этом 72% конечной стоимости препарата формирует именно производитель. Средняя аптечная наценка в Украине составляет около 14%, что является самым низким показателем в Европе. Для сравнения: в Польше этот показатель достигает 19%, в Венгрии - 20%, в Румынии - 16%.
Как отмечает Лавренова, 71% респондентов считают: чем больше аптек в населенном пункте, тем легче найти необходимые лекарства. Еще 66,8% отмечают, что большее количество аптек помогает найти более выгодную цену. В военных условиях аптечные сети продолжают открывать новые точки в отдаленных и прифронтовых районах и запускать мобильные аптечные пункты.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине действует временный запрет маркетинговых договоров между производителями и аптечными сетями.
Однако, как отмечает Лавренова, ожидаемого снижения цен это не принесло: наоборот, среди безрецептурных препаратов в мае зафиксировано подорожание более чем на 20% в годовом измерении. Также потребители потеряли доступ к акционным предложениям, которые ранее составляли существенную долю продаж.
В странах ЕС крупные аптечные сети получают государственную поддержку. Так, в Великобритании значительную долю рынка контролируют Boots и LloydsPharmacy, а в Норвегии после дерегуляции 90% аптек сосредоточены в трех крупных сетях.
В Украине аптечный бизнес работает в военной экономике, когда 85% расходов на лекарства покрывают сами пациенты, что усиливает социальную роль аптек как критического звена медицинской инфраструктуры.