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Продажи автомобилей на территории РФ благодаря санкциям за год рухнули на 60%

Фото: продажи автомобилей в России упали на 60% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Продажи автомобилей в России рухнули на 58,8% в 2022 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи в декабре снизились на 50,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АЕБ.

Российская автомобильная промышленность стала одним из наиболее пострадавших секторов экономики РФ из-за западных санкций, введенных после вторжения Москвы в Украину в феврале.

Вторжение Москвы в Украину 24 февраля спровоцировало массовый отток корпораций из России. Территорию государства агрессора покинули все ведущие мировые производители, которые продали свои заводы с большими убытками и закрыли представительства.

При этом на территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, которая приостановила свою деятельность после вторжения в Украину. На московском заводе вместо автомобилей под брендами Renault и Nissan выпускают китайские "москвичи".

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Российская ФедерацияАвтомобильный рынок