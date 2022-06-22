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Продаж нерухомості в умовах воєнного стану: що потрібно знати

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Середа 22 червня 2022 07:17
Продаж нерухомості в умовах воєнного стану: що потрібно знати Фото: зараз дозволено засвідчувати угоди з нерухомістю лише нотаріусам зі списку Мін'юсту (freepik.com)
Автор: Леся Панченко

Війна триває, але вирішення питання щодо придбання або дарування нерухомості не завжди можна відкласти на потім.

Як укласти договір купівлі-продажу або дарування нерухомого майна в умовах воєнного стану та що змінилося у процедурі – роз’яснює РБК-Україна Realty з посиланням на Центр надання безоплатної правової допомоги.

Нотаріус – тільки біля будинку

Враховуючи, що предметом договору купівлі-продажу або дарування є цінне майно, такий договір укладається у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

За загальним правилом, посвідчення правочинів щодо відчуження (купівлі-продажу) майна здійснюється за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або однієї зі сторін договору. Це регламентує ст. 55 Закону України "Про нотаріат".

Однак в умовах воєнного стану нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, зокрема посвідчення договору дарування/купівлі-продажу, здійснюється виключно за місцезнаходженням, окрім нерухомості, розташованій у Києві або Київській області (відповідно до п.19 постанови Кабміну № 480 від 19.04.2022 р).

Тобто раніше громадяни мали вибір: звернутися до найближчого нотаріуса за місцем своєї реєстрації, чи за місцезнаходженням майна. Наразі посвідчення договору здійснюється нотаріусами виключно за розташуванням нерухомості.

Які документи потрібні для угоди

Орієнтовний перелік документів, який необхідно надати нотаріусу:

  • паспорти й ідентифікаційні коди обох сторін договору;
  • оригінал правовстановлюючого документу на нерухоме майно;
  • довідка про осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні;
  • технічний паспорт на житлове приміщення;
  • документи, що засвідчують родинні відносини між особами першого та другого ступеня споріднення.

Як знайти потрібного нотаріуса

Відповідно до ст. 13-1 Закону України "Про нотаріат", нотаріус працює в межах нотаріального округу, які визначаються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Нотаріус не вправі здійснювати діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів.

Важливо! В умовах воєнного стану нотаріальні дії проводяться виключно включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, яким дозволено в умовах воєнного стану вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна. Перелік таких нотаріусів по Україні можна подивитися за посиланням.

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