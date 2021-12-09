Продаж Косарського спиртзаводу зривається через неузгодженість у діях держорганів, - Божко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Божко на сторінці у Facebook.

За словами Божко, на сьогодні договір купівлі-продажу об'єкта ще не підписано, розрахунок не зроблено, а відтак процес приватизації держпідприємства вважати офіційно завершеним не можна. Клієнт, якого консультувала Національна електронна біржа (НЕБ), і який у підсумку став переможцем аукціону, сьогодні втрачає час та, відповідно, кошти.

"Внаслідок того, що за об'єкт билося вісім учасників, ціна лоту зросла з 49 млн грн без ПДВ до 162 млн грн без ПДВ або 194,4 млн грн з ПДВ. І це на сьогодні рекордна ціна продажу спиртзаводу за весь період приватизації ДП "Укрспирт" (попередній максимум ціни склав - 108 млн грн без ПДВ). Щобільше, супроводжуючи клієнта в процесі аукціону, ми бачили, що він вигравав на межі свого економічного інтересу до цього об'єкта і ціна, що сформувалася внаслідок торгів, - значно вище за вигідну ціну придбання подібного активу", - написала представник НЕБ.

Божко зазначила, що побудувати новий та сучасний спиртзавод можна за 4-5 млн доларів, а значить продаж Косарського МДП є вигідним для держави. І ця угода могла б стати ще одним кейсом у скарбничку прикладів успішної приватизації.

Але за фактом з'ясувалося, що на підприємстві зберігається спирт, заарештований з 2012-го року, і займає 50% ємностей для зберігання продукції, що виробляється. Його переміщення на інший склад досі не здійснено, і ця обставина в перспективі не дозволить вийти на максимальну потужність і компенсувати покупцеві суттєві інвествитрати з купівлі та модернізації заводу. Оскільки виникне ситуація, коли вироблену МДП продукцію просто не буде де зберігати.

"Ми в офіційній та неофіційній площині ескалували проблему всім посадовцям ФДМ, ДП "Прозоро.Продажі, ДП "Укрспирт", які на користь бюджету безперечно мають бути зацікавлені у вирішенні цієї проблеми. Але, на превеликий жаль, шляхів виходу з даного колапсу поки що не знайдено. ДП "Укрспирт", говорить про те, що їм нікуди вивезти цей спирт, Фонд не може вносити зміни до типового Договіру та внести зобов'язання щодо вивезення спирту", - зазначила Євгенія Божко.

У результаті вийшла абсурдна ситуація, зазначила керуючий партнер УЕБ, коли продаж найдорожчого спиртзаводу "підвис" на невизначений час. Покупець не може вступити в права і почати виробництво, а держава не може отримати гроші від приватизації до бюджету та зняти з себе зобов'язання щодо утримання підприємства.

При тому, як вважає Божко, рішення лежить на поверхні - вивезення 300 тис. літрів спирту заради наповнення бюджету на 200 млн.

"Ми висловлюємо надію, що до питання підключатися всі державні структури, учасники процесу приватизації та рішення за місцем вивезення заарештованого спирту буде знайдено найближчим часом. Так, було направлено запит на розгляд головам комітету ВРУ з питань економічного розвитку та підкомітету з питань регулювання І, ми віримо, що це дозволить вирішити для сумлінного переможця прозорого аукціону цю проблему, до якої він зовсім не має відношення", - резюмувала керуючий партнер Національної електронної біржі Євгенія Божко.