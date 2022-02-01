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Продаж посади голови Миколаївської ОДА: прокуратура направила до суду обвинувачення

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі про продаж посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА). Трьох осіб підозрюють у шахрайстві у складі групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Миколаївською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, схему продажу посади голови Миколаївської ОДА організувала мешканка Києва - колишня співробітниця управління справами Апарату Верховної ради. Її спільниками стали два жителі столиці.

За свої послуги вони зажадали близько 700 тисяч доларів. Їх затримали в серпні минулого року при передачі частини грошей - 200 тисяч доларів.

Фото: до суду направили звинувачення у справі продажу посади голови Миколаївської ОДА (gp.gov.ua)

Нагадаємо, минулого року РБК-Україна писало про цю справу, детальніше - у матеріалі за посиланням.

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