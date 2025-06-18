Продажа TikTok: Трамп собирается дать еще одну отсрочку

По ее словам, Трамп собирается подписать соответствующий указ на этой неделе.

Таким образом, TikTok получит отсрочку еще на 90 дней - до середины сентября - на поиск нового владельца для соблюдения федерального закона, который требует от компании изменить структуру собственности для решения проблем национальной безопасности. Предыдущий срок истекает в четверг, 19 июня.

"Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok закрылся", - сказала Ливитт.

Примечательно, что будущее этого приложения, которым владеет китайская компания ByteDance, является частью обсуждения в текущих торговых переговорах между США и КНР.