Продажу сигарет в магазинах "дьюти-фри" в Украине запретили до конца войны

Верховная рада приняла изменения в Таможенный кодекс для противодействия незаконному обороту табачных изделий. В магазинах беспошлинной торговли (duty free) запретили продавать сигареты.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, законопроект №9315 во втором чтении поддержали 276 депутатов.

Депутат утверждает, что закон принесет в государственный бюджет от 5 до 7 млрд гривен в год.

Кроме того, глава финансового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.

Законом на период военного положения в Украине запрещается помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажи (снабжения) магазинами беспошлинной торговли, а также размещение в них товаров по товарным позициям 2401-2404 согласно УКТ ВЭД, добавил депутат.

Обоснование запрета

Авторы проекта закона отмечают, что потери от нелегального оборота табачных изделий составляют около 22 млрд грн в год.

Согласно экспертным исследованиям (Kantar Ukraine) в 2023 году растет доля нелегального обращения на таможенной территории Украины табачной продукции, предназначенной для реализации в магазинах беспошлинной торговли (duty free) или для экспорта без акцизных марок и составляет более 50% от нелегального обращения табачных изделий, отмечается в пояснительной записке.

"Следует обратить внимание, что по данным Государственной таможенной службы Украины по отдельным магазинам беспошлинной торговли продажа сигарет на один чек составляла в среднем 30-35 пачек. Это указывает на то, что такая продажа могла быть или фиктивной (а на самом деле сигареты продавались на территории Украины), или эти сигареты перевозились мелкой контрабандой за границу", - пишут авторы проекта.