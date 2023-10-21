Продажа "Челси": почти 3 млрд долларов для Украины заморожены в Британии

Деньги от продажи "Челси" не могут быть переданы Украине. В Великобритании уже больше года не могут решить вопрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.
Полученные в прошлом году от продажи "Челси" 2,8 млрд долларов по-прежнему заморожены в Великобритании на банковском счету, несмотря на обещания доставить их в Украину жертвам войны.
Абрамович сказал в заявлении на сайте “Челси” в марте 2022 года, что эти деньги будут направлены "в пользу всех жертв войны в Украине", в том числе путем предоставления "критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению".
В июне Financial Times сообщила, что Абрамович способствовал задержке, "потому что хотел, чтобы часть денег была потрачена на людей за пределами Украины, таких как ‘жертвы нехватки продовольствия".
Позиция правительства Великобритании заключается в том, что деньги должны быть потрачены на территории Украины.
В стране не знают, пойдут ли деньги нуждающимся в самой Украине или также людям за пределами территории страны - ситуация, которая не устроила бы правительство Великобритании.
"С момента продажи футбольного клуба "Челси" мы ясно дали понять, что выдадим лицензию, которая гарантирует, что вырученные средства будут конкретно использованы в гуманитарных целях в Украине. Мы хотим, чтобы эти деньги поступили в Украину как можно быстрее", - сказал представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития.
Правительство Великобритании все больше расстраивается из-за задержек и бюрократии, задерживающих процесс, поскольку до сих пор нет никаких признаков того, что денежные средства дойдут до жертв войны в Украине.
Ранее, мы писали, что Михаил Мудрик забил дебютный гол за "Челси" в матче против "Фулхэма" в начале октября. Это пока единственный гол украинского нападающего за английский клуб.
К слову, 21 октября состоится лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" с участием украинских игроков. Михаил Мудрик сыграет против Александра Зинченко. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
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