Продажа металлолома даст УЗ дополнительные средства, аукционы следует вернуть как можно быстрее, - эксперт

"Эта проблема с отсутствием аукционов должна быть решена как можно скорее. Есть простой путь ее решения – продажа этого металлолома по конкурентной тендерной процедуре. Это позволит Укрзализныци получить дополнительные средства. А украинским металлургам, которые сейчас находятся в очень тяжелой ситуации - получить столь необходимое сырье. Это даст увеличение производства для Украины, в том числе увеличение возможно производства, которое нужно для военной промышленности. И это следует сделать как можно быстрее", - подчеркнул эксперт.

По его словам, компании никто не мешает продолжать продажи сырья, если оно будет соблюдать действующее законодательство.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок.

Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

По оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас есть до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, недополучаемых УЗ. Государственный бюджет недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн.