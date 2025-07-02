Продавцов в интернете обяжут платить 5% налог: в Меморандуме с МВФ назвали сроки

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ подтвердили планы урегулировать деятельность цифровых платформ. Законопроект правительства предусматривает 5%-ный налог с продавцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
Как отмечается в документе, поправки в законодательство вводят требования к отчетности для операторов цифровых платформ и международный обмен данными в соответствии с Директивой Совета ЕС DAC7 и модельными правилами ОЭСР.
Эти изменения позволят Государственной налоговой службе получать данные от цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, получающих доходы без регистрации ФЛП или без использования упрощенной системы налогообложения.
По данным Минфина Украины, это станет эффективным инструментом для контроля своевременности, точности и полноты деклараций таких доходов. Также это позволит существенно расширить налоговую базу за счет включения физических лиц, чьи доходы пока не облагаются налогом.
Мероприятие будет способствовать мобилизации доходов и гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР. Он также станет первым шагом к реформе упрощенной системы налогообложения путем внедрения новых цифровых инструментов контроля со стороны налоговой службы.
Соответствующие поправки в законодательство были поданы в парламент 30 апреля 2025 года. Это структурный маяк программы с МВФ и он был выполнен в срок.
"Мы рассчитываем на быстрое принятие закона до конца 2025 года. Для стимулирования соблюдения правил в законопроекте предусмотрен налог в размере 5% от оборота доходов, полученных через цифровые платформы", - говорится в документе.
Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны сделать определенные шаги.
Напомним, в конце апреля правительство приняло законопроект, предусматривающий налогообложение доходов продавцов и поставщиков услуг через цифровые сервисы. Продавцов товаров через онлайн-платформы, такие как OLX, Rozetka, Prom и другие обяжут платить налоги.
Кроме того, в обновленном Меморандуме с МВФ украинские власти подтвердили планы реформы налогов для ФОПов. Реформа будет направлена на недопущение использования упрощенки средними и крупными компаниями для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, планируется устранение схем, при которых объемы продаж товаров и услуг скрываются от налогообложения.
Также упрощенку больше не смогут использовать для маскировки трудовых отношений под гражданско-правовые договоры. Это должно снизить фискальные риски и укрепить систему социальной защиты.
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